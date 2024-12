Corriere Torino: “Ricci e altri dieci nel Toro”

Le pagine dedicate al Torino sui principali quotidiani in edicola

Nell'edizione odierna del quotidiano leggiamo riguardo Samuele Ricci, uomo chiave dei granata: "Ricci e altri dieci nel Toro, Vanoli ha il suo intoccabile. L'azzurro è stato finora titolare in questo campionato. 111 le presenze in Serie A di Ricci: 90 gettoni (4 reti) con la maglia del Torino. 6 le presenze di Samuele Ricci con la maglia della nazionale. L'esordio in Italia-Germania 1-1 del 4 giugno 2022 con Mancini ct."