Corriere Torino: “Ricci e il triangolo granata”

Con Mandragora ancora ai box, Samuele Ricci avrà l'occasione di confermare ancora la sua crescita anche contro la Lazio. "Viaggia spedito verso la terza gara consecutiva da titolare - conferma il Corriere Torino nell'edizione odierna - Dopo i primi mesi di lavoro che sono serviti per adattarsi a un sistema di gioco completamente diverso da quello di Empoli, il classe 2001 sta iniziando a trovare spazi con più continuità". Da regista in un centrocampo a tre, a uno dei due interpreti nella mediana a due granata. Anche Juric si è detto soddisfatto della sua crescita. Nel frattempo "l'obiettivo del Toro sarà dunque un finale di campionato in crescendo, pur senza fissare un numero minimo di punti da raggiungere".