Corriere Torino: “Ricci ha finito l’apprendistato e si è preso il Torino”

Complici infortuni e squalifiche dei compagni di reparto, Samuele Ricci ha finalmente trovato modo di ritagliarsi spazio nello scacchiere granata. Di questo si parla nelle pagine odierne del Corriere di Torino: "Dopo due mesi da studente, Samuele Ricci sta vivendo un aprile da protagonista. Il ventenne centrocampista ex Empoli si sta gradualmente imponendo nel centrocampo del Torino, facendo capire chiaramente che potrà essere, sarà uno dei granata di riferimento nella squadra che verrà. Di partita in partita, si fortifica l’impressione che l’investimento fatto dal club a gennaio per il suo cartellino (un milione di euro per il prestito, 7.5 milioni per il riscatto che diventa obbligatorio allo scattare di facili condizioni: le cifre sono state rese note ufficialmente dopo la pubblicazione del bilancio 2021) sia stato lungimirante".