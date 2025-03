Corriere Torino: “Ricci-Rovella, sfida dalle tinte azzurre”

La gara tra Torino e Lazio di lunedì sera all'Olimpico di Roma sarà un'occasione per vedere la sfida tra il biancoceleste Rovella e il granata Ricci. "Si scrive Lazio contro Torino. Si legge anche Rovella contro Ricci e Casadei. I due granata proveranno a vincere il confronto con quel club che ha provato inutilmente a regalarseli e pure la sfida nella sfida in quota azzurra tra compagni e intanto concorrenti per un posto al sole del centrocampo della Nazionale. Per Spalletti la principale alternativa al torinista Samuele è il laziale Nicolò, titolare nella penultima uscita persa 1-2 contro la Germania, prima di essere sostituito dopo 64 minuti senza acuti proprio dal più convincente granata".