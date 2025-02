Corriere Torino: “Ricci torna a guidare il Toro, possibile coppia con Casadei”

L'edizione torinese del Corriere della Sera oggi propone al suo interno un approfondimento su Samuele Ricci, centrocampista del Toro che sabato potrà tornare in campo dopo aver saltato l'ultima partita a Bologna per squalifica. Il prossimo impegno in campionato per il Torino sarà contro il Milan e mister Vanoli potrà contare nuovamente sul regista della Nazionale che è ormai un pezzo imprescindibile nello scacchiere granata e averlo di nuovo a disposizione in un big match come quello contro i rossoneri sarà fondamentale. Potrebbe vedersi a metà campo una coppia tutta azzurra con Cesare Casadei, talento classe 2003 arrivato dal Chelsea che vuole riscattarsi dopo un calcio di rigore concesso nell'ultima partita.