Corriere Torino: “Riecco Buongiorno: la Salernitana per cancellare gli errori”

Alessandro Buongiorno si prepara a tornare al centro della difesa del Torino per sostituire contro la Salernitana lo squalificato Perr Schuurs. Su di lui si concentra il Corriere Torino nell'edizione odierna: "Il passaggio sbagliato all’inizio di Torino-Roma ha però pesato sul risultato finale, perché è da quel pallone regalato a Zalewski che è nata l’azione del rigore decisivo. È stata una sbavatura non da Buongiorno, perché Alessandro di solito si distingue per concentrazione e attenzione. Un singolo errore non cancella quanto di buono fatto in una stagione". Ora Buongiorno è chiamato a ritrovarsi contro la Salernitana: "Il suo obiettivo sarà quello di dare le stesse certezze giocando al centro: servirà il Buongiorno che tutti conoscono, quello che ha saputo diventare uno dei leader di questo Toro".