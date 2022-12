Corriere Torino: “Ripresa favorevole nel 2023, prove di allungo granata”

"Nel gennaio del 2022, il Torino di Juric propose la sua miglior versione - ricorda il Corriere Torino nell'edizione odierna, riflettendo sulla ripresa del campionato di Serie A - Di certo l’allenatore croato spera che a gennaio 2023 il suo Toro possa ripetersi, perché il primo mese dell’anno può davvero indirizzare la stagione granata, permettendo alla banda Juric di uscire dalla zona grigia della classifica cui tante volte ha fatto riferimento l’allenatore". Il calendario sulla carta sorride ai granata di Juric: "Verona (in casa), Salernitana (fuori casa), Spezia (in casa), Fiorentina (fuori casa) ed Empoli (fuori casa). Tutte avversarie più o meno insidiose, ma tutte squadre che sono arrivate alla sosta Mondiale dietro ai granata in classifica. Una pausa così lunga può rimescolare le carte in tavola, ma si staglia all’orizzonte la possibilità di infilare una serie di risultati utili che potrebbe cambiare il volto alla stagione del Torino". L'ultimo posto valido per l'Europa, il settimo, al momento dista 7 punti. Nel frattempo bisognerà pensare alla Coppa Italia, l'11 gennaio c'è il Milan a San Siro.