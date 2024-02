Corriere Torino: “Rodriguez e Tameze, sospiro di sollievo. Kabic tutto da scoprire”

Il Corriere Torino analizza gli ultimi avvenimenti in casa granata: "Sospiro di sollievo per il Torino: Ricardo Rodriguez e Adrien Tameze stanno bene, solo per il primo c’è qualche dubbio relativamente alla convocazione per la partita in casa del Sassuolo ma le sensazioni sono tutto sommato positive". Ieri è anche arrivato Uros Kabic a Torino: "Si tratta di un classe 2004 che probabilmente non entrerà fin da subito nelle rotazioni di Juric, ma intanto si è unito al gruppo". Conclude il quotidiano: "Tutto da scoprire il suo percorso di adattamento al calcio italiano e al modulo di Juric: il tecnico ha recentemente virato verso un 3-4-3 che potrebbe vedere Kabic proporsi come attaccante esterno, a destra, in alternativa a Nikola Vlasic".