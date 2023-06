Corriere Torino: “Rodriguez, il capitano silenzioso”

superando ogni incidente di percorso senza smarrire mai l’unione di intenti. L’esperienza e l’affidabilità del difensore svizzero sono un punto di riferimento per tutti. E il gesto più bello Ricardo lo ha fatto in occasione del 4 maggio, quando - nonostante le gerarchie avrebbero affidato a lui l’onore - ha ceduto ad Alessandro Buongiorno, il vicecapitano (e probabile capitano del futuro) il compito di leggere i nomi del Grande Torino a Superga" scrive tra le sue pagine il quotidiano. Lo svizzero si è dimostrato molto duttile anche in campo con Juric che in questa stagione lo ha impiegato sia da braccetto di sinistra nella difesa a tre che nel ruolo di esterno del centrocampo a cinque.