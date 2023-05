Corriere Torino, Rosinaldo e i suoi ricordi: “Mi vedevo al Toro a vita”.

quasi una dipendenza . L’obiettivo è diventare professionista nel golf come lo sono stato nel calcio, sarebbe una soddisfazione riuscirci in due sport completamente diversi". Così Alessandro Rosina, l'ex capitano e fantasista del Torino, sulla sua passione per il golf. L'ex numero 10 ha anche dei ricordi al miele sulla sua avventura in granata: "L’esperienza più gratificante, ovviamente, è stata quella al Toro. Io mi vedevo al Toro a vita.