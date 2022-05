Corriere Torino: “Saluti e orgoglio aspettando Belotti”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

"E' la notte dei saluti - scrive nel day after del match contro la Roma il Corriere Torino - Juric e i suoi l'avevano immaginata diversa, ma l'abbraccio del pubblico è straordinario per 90' nonostante il ko". La stagione si chiude con una sconfitta, così come si era aperta e ora il focus fa al futuro. "Il Toro dividerà in due momenti distinti la sua preparazione in quota: pochi giorni dopo il raduno la squadra raggiungerà Bad Leonfendel, paesino austriaco di quattromila abitanti vicino al confine con la Repubblica Ceca; poi Waidring, punto d'incontro tra il Tirolo, Salisburgo e la Baviera". Prima di ripartire il primo luglio però si aspetta una decisione fondamentale, quella del capitano Andrea Belotti, di cui si attende di conoscere il futuro.