Corriere Torino: “Sanabria a Monza insegue un gol che manca da oltre quattro mesi”

Le pagine di oggi dell'edizione di Torino del Corriere della Sera dedicano un focus a Tonny Sanabria, che sabato scorso contro il Milan, complice un infortunio di Adams, si è ripreso dopo due mesi la maglia da titolare. Il paraguayano è adesso uno dei più attesi per la sfida di Monza: il numero 9 granata non segna da oltre quattro mesi - era il 20 ottobre 2024, nella gara d'andata contro il Cagliari - e il Monza è una delle squadre che ha punito più spesso: 3 gol e 1 assist in 5 partite. Oggi Vanoli dovrà decidere se confermare come titolare Sanabria - che contro il Milan ha fatto una buona prestazione mettendo lo zampino su entrambi i gol - o inserire nuovamente lo scozzese che ha ormai completamente recuperato dal fastidio che l'aveva costretto alla panchina contro il Milan. In ogni caso, Sanabria è con Adams l'unica punta della squadra, e un suo ritorno al gol potrebbe essere fondamentale per il prosieguo della stagione.