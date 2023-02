Corriere Torino: “Schuurs di nuovo leader della difesa”

La sfida di domani, 5 febbraio, contro l'Udinese per avvicinarsi ad un posto in Europa: il Torino, per la gara al Grande Torino, potrà tornare a contare su Perr Schuurs. Al suo fianco, per affrontare i bianconeri nella partita che potrebbe cambiare una stagione, potrebbe tornare Djidji, ma l'olandese potrà tornare al centro della difesa, nel ruolo in cui diffonde maggiore sicurezza. Rodriguez, invece, sarà l'altro compagno di difesa, mentre il nuovo arrivato Gravillon partirà dalla panchina.