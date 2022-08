Corriere Torino: “Schuurs oggi in Italia, investimento super per il dopo Bremer”

L'edizione torinese del Corriere della Sera, questa mattina scrive riguardo all'ultimo acquisto del Toro, Perr Scuurs. Il difensore classe 1999 arriva dall'Ajax dopo che i granata hanno fatto un'offerta davvero importante pari a 9,5 milioni di euro + 3,5 milioni di bonus oltre al 15% della futura rivendita del ragazzo. Si tratta di una cifra notevole quella che verrà sborsata dal Torino al club olandese, un colpo di spessore che nelle prossime ore verrà formalizzato. L'arrivo di Schuurs e il rientro di Buongiorno dalla squalifica fanno tirare un sospiro di sollievo a Ivan Juric in vista della sfida contro la Lazio dopo che nell'esordio contro il Monza era stata vissuta un'emergenza nel reparto difensivo per carenza di uomini. I movimenti in difesa però non dovrebbero finire qui. Il Torino sta portando avanti una trattativa concreta per Isak Hien giocatore svedese di proprietà del Djurgardens. La distanza tra domanda e offerta non è molto ampia e potrebbe essere raggiunto a breve un accordo.