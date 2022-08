Corriere Torino: “Schuurs un investimento importante, in granata per la storia”

Il Torino ha scelto il difensore per il dopo Bremer. Si tratta di Perr Schuurs, ufficializzato nella serata di ieri. "Un investimento importante" analizza il Corriere Torino, sancito anche dalla formula del trasferimento, a titolo definitivo. E' il quarto olandese a vestire la maglia del Torino: "Il primo fu l’ala Wilkes Faas, stagione 1952-1953. Un’avventura poco fortunata per via di un grave infortunio al ginocchio. Uomo da 35 centri in 38 gare con l’Olanda, era soprannominato il «Tulipano volante» e a fine carriera vestì anche la maglia del Fortuna Sittard, club nel quale è appunto cresciuto Schuurs. Il secondo olandese in granata fu Michel van de Korput, complessivamente 102 gare e un gol fra il 1980 e il 1983. E nel 1986, il Toro acquistò la punta Wim Kieft, classe 1962, scuola Ajax, 43 gare e 11 reti in nazionale. Giocò una sola stagione sotto la Mole, segnando 16 reti in 32 gare, coppe comprese".