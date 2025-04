Corriere Torino: “Senza Coco in media 2 gol subiti a partita”

Le pagine a sfondo granata dell'edizione di Torino del quotidiano Il Corriere della Sera dedicano una previsione alla partita di questa sera: Torino-Udinese. Il Toro ritrova la squadra contro cui, per la prima volta, ha compreso le potenzialità del 4-2-3-1: il pareggio 2 a 2 nel secondo tempo ha illuminato Vanoli che ha visto nelle posizioni di Lazaro e Vlasic la soluzione. Ironia della sorte, Lazaro non ci sarà questa sera e probabilmente neanche Vlasic, ma il Torino può continuare in questa direzione, schierando Gineitis e Karamoh che insieme all'insostituibile Elmas andranno a formare la trequarti dietro all'unica punta Adams. Fondamentale il rientro di Ricci, che si schiererà al fianco di Casadei in mediana. Inevitabili pericolosi cambi in difesa, con la sostituzione di Coco (squalificato) con Masina. I dati parlano di sole due partite in cui i granata hanno fatto a meno dell'equatoguineano: in entrambe il Torino ha preso due gol (media di due gol a partita contro quella di 1,1 con Coco in campo). Al fianco dell'italo-marocchino, non ci dovrebbero essere altre variazioni in difesa.