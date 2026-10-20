"Simeone risorge a Parma, Toro a 1 punto dalla Juve. I granata danno continuità alla vittoria contro l'Udinese con le reti di Simeone e Adams". L'edizione odierna di Corriere Torino celebra la netta vittoria per 3-0 dei granata sul campo del Parma, trascinata dalla doppietta da urlo del "Cholito" Giovanni Simeone e dal terzo gol in campionato di Che Adams. Il quotidiano riporta la grande gioia degli attaccanti e la prima porta inviolata ottenuta dal portiere Lucas Perri: "Sono contento, abbiamo fatto una bella partita fin dal primo minuto — festeggia Simeone —. Dedicherò il secondo gol a mio figlio come mio papà faceva con me. Entusiasta anche il numero uno brasiliano, autore di un grande intervento nel primo tempo: Abbiamo meritato questo clean sheet. In Italia si lavora molto di più sulla tattica rispetto alla Premier League: un gol in Serie A ne vale più di uno in Inghilterra". Spazio poi alle analisi del tecnico e al percorso dei giovani di prospettiva: "Non può che essere soddisfatto Ignazio Abate, che incorona la leadership di Simeone e lo spirito del gruppo, pur mantenendo i piedi per terra in vista del match di venerdì contro il Monza. Tra i protagonisti in campo c'è anche Alessio Cacciamani, confermato per novanta minuti: Lavoro giorno per giorno per fare il salto dalla B alla A e stasera vado pure a scuola per preparare la maturità. La mia volontà è sempre stata quella di restare qui e fare bene con questa maglia".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de Corriere Torino.