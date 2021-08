Corriere Torino: “Singo-Aina, l’oro di Juric”

Le pagine dei principali quotidiani in edicola dedicate al Torino

Sul Corriere Torino spazio alla partita contro la Fiorentina di sabato sera. Sarà una prova del nove per i granata, da cui ci si aspetta di vedere una prestazione come quella contro l'Atalanta. Juric chiede continuità, in particolare ai due esterni Wilfried Singo e Ola Aina. "L'ivoriano deve migliorare nelle letture tattiche difensive, mentre l'anglo-nigeriano può crescere nella capacità di stare novanta minuti con la testa dentro la partita". Ivan Juric ha confermato le aspettative sul duo, viste le doti fisiche importanti, ora si aspetta il salto di qualità. In vista della Fiorentina tornano in gruppo Gleison Bremer e Sasa Lukic, non ancora al meglio. Non del tutto recuperati Ansaldi, che ha svolto solo parte dell'allenamento in gruppo, Millico e Kone. Oggi sarà anche il giorno di Pobega a Torino, atteso per le visite mediche e la firma.