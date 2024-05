Corriere Torino: “Snodo rossonero, Juric e Scurto cercano gloria con il Milan”

"Il Toro allo snodo Milan. Un crocevia doppio, perché i rossoneri saranno gli avversari sia della Prima squadra di Juric sia della Primavera di Scurto" scrive il Corriere Torino nell'edizione odierna. Prosegue il quotidiano: "Rodriguez e compagni devono provare a tenere viva l'ultima fiammella di speranze europee, inseguendo il sogno di strappare un pass per la Conference League. La Primavera si gioca in 90' le ultime chance di acciuffare il sesto posto, l'ultimo utile per volare ai playoff". Conclude il Corriere: "Per aggirare l'emergenza infortuni, Juric convocherà di nuovo la meglio gioventù di Scurto. È il caso di Savva e Dellavalle, ma anche di Ciammaglichella e Silva".