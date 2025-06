Corriere Torino: “Sognando un derby scudetto”

Le pagine dei principali quotidiani in edicola dedicate al Torino

L'edizione odierna del Corriere tra le varie notizie trattate ha posto il focus sul Torino Under 17. A seguire le parole del quotidiano: "La sorpresa Udinese fra il Torino Under 17 e la finale tricolore. Alle 20:30 al Francioni di Latina. Luongo: 'Voglio esordire in Serie A e vincere lo scudetto con il Torino'".