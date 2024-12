Corriere Torino: “Sono un guerriero”

"È un momento delicato ma il Toro non si arrende - esordisce così Corriere Torino nell'edizione odierna - <<Non mi abbatto, sono un guerriero e vado avanti dando il 110%, se non basta darò il 120%: sono il responsabile, devo spingere>>". E in conclusione: "Le parole di Paolo Vanoli dopo il 90’ non sono soltanto un’analisi del match ma anche un rilancio. Alla prossima partita, a Udine, ed al futuro".