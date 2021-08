Corriere Torino: “Spazio per Sanabria contro l’Atalanta”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

L'edizione torinese del Corriere della Sera, quest'oggi fa il punto della situazione sugli infortuni in casa Torino. Invista dell'esordio in campionato di sabato sera contro l'Atalanta, mister Juric dovrà fare a meno di Zaza che resterà fuori un mese per un trauma subito in uno scontro di gioco durante un allenamento. Anche il capitano Andrea Belotti è a rischio forfait per un problema alla caviglia destra rimediato nel match con la Cremonese. A questo punto in avanti spazio per Antonio Sanabria che parte favorito su Nicola Rauti. L'ex Betis dovrebbe agire nel ruolo di unica punta nel 3-4-2-1 di Juric. Alle sue spalle dovrebbero partire dal primo minuto il nuovo arrivato Marko Pjaca e uno tra Verdi e Linetty.