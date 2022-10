Corriere Torino: “Stasera il Cittadella, occasione per Karamoh”

Questa sera alle 21.00 i granata di Juric saranno impegnati tra le mura casalinghe contro il Cittadella nel match valido per i sedicesimi di Coppa Italia. Secondo quanto riportato dal quotidiano, "non sarà della partita Antonio Sanabria, ancora out per il fastidio ad un polpaccio

che lo ha messo fuori causa anche per il derby, e allora ci sarà una chance dal primo minuto per Pietro Pellegri, anche lui non al meglio ultimamente. Un posto da titolare dovrebbe essere in vista anche per Mergim Vojvoda, Samuele Ricci e Aleksey Miranchuk". Probabile occasione dal primo minuto anche per Karamoh e per Berisha.