Corriere Torino: “Tifosi in delirio per Zapata, è un EuroToro”

L'edizione torinese del Corriere della Sera questa mattina riporta la notizia dell'entusiasmo dei tifosi del Toro per l'arrivo di Duvan Zapata. Il centravanti colombiano ieri ha svolto il suo primo allenamento al Filadelfia e ad accoglierlo ci sono stati tantissimi tifosi che lo hanno salutato e gli hanno chiesto foto ed autografi. Con l'arrivo dell'attaccante dall'Atalanta, Juric può disporre di un'altra soluzione offensiva importante e grazie ai rinforzi difensivi come Saba Sazonov la retroguardia sembra completa. Cairo ha messo nella mani del suo tecnico gli strumenti giusti per debellare definitivamente il "mal di gol" di una squadra che ha spesso sparato a salve in questo inizio di campionato. Juric ha in gestione un gruppo completo sia fisicamente che tatticamente e dovrà farlo rendere al meglio per cercare di raggiungere gli obiettivi della società.