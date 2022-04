Corriere Torino: “Tomori e Bremer, due leader sottovalutati”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

"Chi dice che il Torino ha il miglior difensore centrale (Bremer) del campionato non va molto lontano dalla verità. Ma in Torino-Milan si troverà di fronte uno dei pochi che possono mettere in discussione questa affermazione: il rossonero Fikayo Tomori". Così scrive l'edizione torinese del Corriere della Sera sui due leader della difese rispettivamente del Toro e del Milan. Continua poi il quotidiano sui due centrali: "Bremer e Tomori sono accomunati dall’età (entrambi sono nati nel 1997), dalle grandi capacità difensive che ne fanno dei leader delle rispettive retroguardie (28 presenze per il granata, 24 per il rossonero) e dal fatto di essere paradossalmente ignorati dalle nazionali di Brasile e Inghilterra nonostante il loro rendimento sia al top". Infine c'è un confronto sulla vena realizzativa dei due: "Il paragone tra Bremer e Tomori può dunque reggere sotto determinati aspetti, ma non per quanto riguarda la capacità di segnare. Gleison, come noto, è un pericolo per le difese avversarie con 3 gol fatti e un assist quest’anno (mentre Fikayo è fermo a zero)".