Corriere Torino: “Torino-Cagliari è la doppia partita di Franco Selvaggi”

"Campione del Mondo nel 1982 con la maglia granata sotto quella azzurra, membro della Hall of Fame del Cagliari ed ex allenatore di Ivan Juric. Franco Selvaggi - scrive il Corriere Torino - ha il cuore diviso a metà tra Toro e Cagliari: oggi 68enne, gestisce una Scuola Calcio nella sua Matera e attende la partita di domenica tra granata e sardi con grande curiosità": nell'intervista del quotidiano, l'ex granata si è dichiarato soddisfatto del Toro che ha visto nel Derby contro la Juventus e porta i suoi complimenti a Ivan Juric - suo allievo nel 2002 - per il lavoro che ha e che sta svolgendo tutt'oggi. <<La squadra granata ha una precisa identità: personalità, determinazione, tanta fisicità ma non solo. È un Toro che per spirito e carattere ricorda quello in cui giocai io, negli anni Ottanta. Non avevo dubbi che Juric potesse fare un gran lavoro>>. Spende buone parole anche sul Cagliari, squadra con il quale ha condiviso parte dela sua esperienza calcistica, e sul lavoro di Mazzarri. E sui granata, ha buone previsioni future: <<Non escludo ancora i granata dalla lotta per l’Europa. La squadra è in netta crescita, ha raccolto meno di quel che poteva e se riesce a tenere le motivazioni alte può ancora succedere di tutto>>.