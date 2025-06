Corriere Torino: “Torino Femminile, si punta al triplete”

"L' ultimo atto di una stagione straordinaria, l’occasione per mettere la ciliegina sulla torta. Oggi alle 17 il Torino femminile scenderà in campo a Roma per la finale della Coppa Italia di Eccellenza. Sul campo neutro del Francesca Gianni, le granata se la vedranno — in gara secca — con le campane dell’Academy Abatese, società di Sant’Antonio Abate che collabora con il Napoli - esordisce così Corriere Torino nell'edizione odierna - Le ragazze allenate da Stefano Serami vanno a caccia di un successo che significherebbe triplete, dopo la vittoria del campionato e della Coppa Italia regionale". E in conclusione: "Il Toro ha già raggiunto quello che era l’obiettivo principale della stagione con la promozione in Serie C, ma ora ha l’occasione di impreziosire un’annata da urlo, vincendo tutto quello che poteva vincere. Un’opportunità importante per iniziare a misurarsi anche fuori dal Piemonte in vista della prossima stagione".