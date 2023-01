Corriere Torino: “Toro aggrappato a Sanabria”

L'infortunio di Pellegri libera il campo ad Antonio Sanabria, il quale, essendo al momento l'unica alternativa davanti, ha una grande occasione per conquistarsi il centro dell'attacco del Torino. A partire già dal match con il Verona, sua vittima preferita in Serie A, alla quale, in carriera, ha già rifilato 3 gol e un assist. Si legge: "Il Toro riparte da e con Sanabria, ancora una volta, dopo un periodo in cui si erano intensificate le voci che lo volevano sul mercato. Il paraguaiano, infatti, si candida come titolare contro il Verona nel match di mercoledì e, partendo dal confronto contro la difesa peggiore del campionato con 29 gol subiti nelle prime 15 gare, il numero 9 granata spera di tornare al top. Sullo sfondo l'idea di Juric del tridente con il falso nove, oltre al fatto che dal mercato potrebbe arrivare un’altra punta".