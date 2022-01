Corriere Torino: “Toro, carattere e numeri”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Il carattere del Torino si vede dai numeri. Lo evidenzia il Corriere Torino, che nell'edizione odierna snocciola i dati principali del match contro la Fiorentina. "All'andata la Fiorentina aveva travolto un Toro in cantiere", al ritorno la storia è stata completamente diversa. "Si è vista nell'atteggiamento, gli equilibri, l'intesa che c'è tra i granata che si coprono le spalle in ogni momento e cercano la profondità nei tempi giusti - rimarca ancora il Corriere, per poi concludere - E ora Juric sorride".