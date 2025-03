Corriere Torino: “Toro, colpo da 10”

La vittoria contro l'Empoli porta la firma di Nikola Vlasic. Il croato scende in campo titolare e al 70' firma la rete del definitivo 1-0 contro i toscani. "La perla del numero dieci granata, la giocata giusta per sbloccare una gara che sembrava farsi sempre più complicata con il passare dei minuti. C’è la firma di Nikola Vlasic sul successo del Toro contro l’Empoli. Un destro a giro all’angolino basso e una corsa liberatoria sotto la curva Maratona per il croato, decisivo per scardinare una difesa che fino a quel momento aveva concesso pochissimo".