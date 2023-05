Corriere Torino: “Toro, come i Ragazzi del ‘70”

"Tre vittorie consecutive in trasferta senza prendere gol. In tutto il campionato sono ben 28 i punti conquistati dalla banda Juric lontano dall’Olimpico Grande Torino, e un tris di successi di fila con annessi tre clean sheet non arrivava addirittura dal marzo 1970" scrive il quotidiano tra le sue pagine. Nel caso in cui il Torino vincesse l'ultima trasferta stagione (quella contro lo Spezia), i granata potrebbero calare un poker accaduto solo nel 1935. In quel Toro del 1970 c'era Claudio Sala che sul momento attuale della squadra di Juric ha detto: "Secondo me i granata, insieme alla Fiorentina, hanno qualcosa in più delle concorrenti, anche di questo Monza che ha sorpreso tutti. Lo scontro diretto di domenica prossima credo sarà decisivo".