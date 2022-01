Corriere Torino: “Granata contro il Sassuolo per la terza vittoria consecutiva”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

"Orgoglio ritrovato in casa Toro, grazie alla «rivoluzione Cairo», all’avvento del condottiero Juric e a una rosa giovane, affamata, di qualità e a tratti spavalda": è questo il volto del nuovo Torino secondo la descrizione del Corriere Torino. La sfida con il Sassuolo di oggi - domenica 23 gennaio - alle 15:00 sarà osservata anche dall'allenatore della Nazionale Roberto Mancini, interessato a Raspadori, Scamacca, Frattesi sul fronte neroverdi, a Mandragora e Pobega su quello granata. Contro i neroverdi, la squadra di Juric ha la possibilità di conquistare la terza vittoria consecutiva - non succedeva da marzo 2019 - "e in caso di posta piena contro la banda Dionisi - scrive il Corriere Torino - raggiungerebbe quota 34 punti in 22 gare, mai successo nell’era dei tre punti". A Reggio Emilia i granata riuscirono a conquistare la vittoria con Pjaca, ora i granata tenteranno di concedersi il bis per il ritorno.