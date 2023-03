Corriere Torino: “Toro, contro il Lecce occasione Gravillon dal 1′”

Non molto spazio da quando è arrivato al Torino, alla fine della sessione invernale del mercato: per Andreaw Gravillon è il momento di farsi notare non solo dalla squadra, ma anche dai tifosi. La sfida di domani - domenica 12 marzo - contro il Lecce, potrebbe essere la sua occasione di partire titolare. "Ha voglia di dimostrare di poter stare in questo Toro per convincere il club a esercitare, a fine stagione, il diritto di riscatto", scrive il Corriere Torino. Contro i pugliesi, dunque, Gravillon è ad un passo dal conquistare la prima titolarità con la maglia del Toro, seconda in Serie A dopo la sua esperienza di qualche anno fa: "Andreaw in settimana è stato provato come titolare e c’è la sensazione che stavolta possa toccare a lui".