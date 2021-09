Corriere Torino: “Toro, coperta corta”

Le principali notizie sul mondo del Torino sui quotidiani odierni

Il Toro ha la coperta corta. In vista del match di questa sera con il Venezia, Juric dovrò fare a meno di diversi giocatori infortunati. Dopo

Zaza, Belotti, Praet, si è fermato anche Pjaca: "Sono giocatori importanti che danno più soluzioni e che hanno dimostrato il loro valore in queste prime giornate. Abbiamo meno soluzione, però c’è da adattarsi e da dare il massimo". Via libera quindi a Sanabria con Brekalo e Linetty in appoggio: il Torino dovrà portare a casa i tre punti contro la squadra veneta nonostante diverse defezioni.