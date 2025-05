Corriere Torino: “Toro coraggioso”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Con l'Inter si è visto un Torino coraggioso, ma che è stato sconfitto con il risultato finale di 2-0 a favore della squadra di Inzaghi. "I granata ci provano almeno tre volte, senza successo: Martinez si supera sulla botta di Adams, un tiro di Vlasic (alla 100ª in granata) sibila vicino al palo e Masina segna con una rovesciata, ma La Penna annulla per un leggero contatto con Asslani. Buoni segnali dalla meglio gioventù granata: Dembélé, titolare al posto di Walukiewicz, ha risposto presente in entrambe le fasi, ma ha convinto anche la personalità dei subentrati Perciun e Cacciamani" si legge sul quotidiano.