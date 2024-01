Corriere Torino: “Toro, decollo in corso: ritmo Champions nelle ultime 10 gare”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

"Quando siamo a metà campionato, il Toro è ancora attaccato al treno europeo - scrive il Corriere Torino nell'edizione odierna - Una buona, anzi ottima notizia per un ambiente che spesso ha il timore di arrivare a un certo punto della stagione senza più obiettivi o sogni da inseguire". A ispirare fiducia è il ritmo altissimo tenuto dai granata nelle ultime dieci giornate di campionato, da quando c'è stata la svolta tattica delle due punte: "Se il campionato si limitasse a questo periodo di tempo i granata sarebbero quarti con 18 punti conquistati. Ciò che invece non è mai cambiata è la grande compattezza della fase difensiva: con 18 reti subite il Torino è la quarta squadra meno battuta e la terza per clean sheet conquistati (9), dietro solo a Inter (12) e Juventus (10)".