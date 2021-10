Corriere Torino: “Toro, è il momento di Belotti”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

"È tornato, Andrea Belotti è davvero tornato. Chissà, forse proprio la presenza di un Gallo ormai completamente recuperato - scrive il Corriere Torino - può essere stata la scintilla necessaria per ritrovare pure il miglior Tonny Sanabria": il paraguaiano ha ritrovato gol e assist nella partita contro il Genoa, e il Gallo è tornato in pista per contendersi la maglia granata da titolare. L'unica partita da titolare del capitano granata è stata quella di Firenze, ma ora ripresosi dall'infortunio, come dice il Corriere, "con un Belotti in più ora il Toro ha la possibilità di tenere sempre alto il livello di energia e pericolosità anche in attacco". Belotti e Sanabria sono i due attaccanti su cui il Torino ha sicurezza, e Juric in primis sa che alternarli nelle partite - esattamente come stato fatto con il Genoa - può dare grande spettacolo ai tifosi. Ora, che il numero 9 granata possa cominciare titolare nella gara contro il Milan, squadra a cui il Gallo ha già fatto male in passato, non è più così impossibile. Sul contratto, ancora non è stata presa una decisione, e una delle squadre maggiormente interessate al suo futuro è proprio la squadra di Pioli. "Con Belotti in più - scrive il Corriere Torino - sarà tutto un altro Toro, anche sotto porta, anche nei minuti finali".