Corriere Torino: “Toro, Elmas all’attacco”

L'edizione odierna del Corriere di Torino tra i vari argomenti trattati ha posto il focus sul ritorno a Napoli di Elmas. A seguire le parole del quotidiano: "Il Toro spera vivamente che Eljif Elmas questa sera al «Maradona», teatro di Napoli-Torino, onori la regola non scritta del gol dell’ex. Così da diventare un «core ‘ngrato», un po’ come Altafini e — per restare in granata — Quagliarella. Per la prima volta il macedone affronta il Napoli da avversario, dopo cinque anni vissuti all’ombra del Vesuvio impreziositi da una Coppa Italia vinta con Gattuso in panchina e soprattutto con il terzo scudetto della storia partenopea con Spalletti al timone".