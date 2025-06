Corriere Torino: “Toro femminile, un altro trofeo per un triplete”

Non c'è solo il Torino di Baroni. C'è anche la squadra femminile, che sta raccogliendo risultati entusiasmanti. Un "triplete in rosa", a coronamento di una stagione davvero positiva: "Bene, brave, tris. Il Torino femminile alza un altro trofeo, la Coppa Italia nazionale di Eccellenza, completando un piccolo triplete. Dopo la conquista della Coppa Italia regionale dello scorso gennaio e dopo la vittoria del campionato di Eccellenza, che vale la promozione in Serie C, le granata allo stadio «Francesca Gianni» di Roma travolgono 4-0 in finale l’Academy Abatese".