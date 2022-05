Corriere Torino: “Toro, fondamenta solide”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Non solo in entrata, il Torino deve pensare anche su quali giocatori ripartire. "Dal summit di lunedì tra tecnico e società filtrano sintonia e soddisfazione per le basi gettate nella stagione appena conclusa. Perché se da una parte ci sono i prestiti con diritto di riscatto e i contratti in scadenza, non va dimenticato il lavoro fatto sui giocatori di proprietà, che sono 19 sui 29 che compongono la rosa arrivata al decimo posto in classifica nel campionato 2021-22" scrive il quotidiano. Sei dei dieci giocatori di movimento da lui più utilizzati nel campionato appena terminato faranno ancora parte del Torino: si tratta di Lukic (il primo in assoluto con 3173 minuti giocati), Singo (terzo con 2749’), Rodriguez (quarto con 2656’), Vojvoda (ottavo con 2106’), Sanabria (nono con 1903’) e Djidji (decimo con 1847’).