Corriere Torino: “Toro-Juric, il mese della verità”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Nell'edizione odierna del quotidiano troviamo un'intervista esclusiva a Claudio Onofri, doppio ex di Genoa e Torino: " Ad essere più soddisfatto è il Genoa, perché venendo dalla B non ci si aspettava un campionato così tranquillo. Ovvio che poi la vittoria contro il Napoli e la possibilità di migliorare ulteriormente la classifica fanno ben sperare i tifosi granata. Il Toro ha buoni giocatori e un tecnico come Juric, capace di esaltare le individualità. Faccio sempre una gran fatica quando si avvicina questa partita. Il mio cuore è diviso a metà."