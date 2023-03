Corriere Torino: “Toro: Karamoh è in crescita, Sanabria punta la doppia cifra”

Enrambi in rete nel derby, Karamoh e Sanabria si stanno dimostrando due risorse importanti per questo Torino, anche in ottica futura. Nell'edizione odierna del quotidiano, il Corriere di Torino dedica un approfondimento ai due: "Karamoh è stato la sorpresa del mese di febbraio. Tre gol in cinque partite giocate sono un ruolino di marcia di tutto rispetto che ha dato un senso alla sua stagione. In precedenza, Yann aveva avuto ben poco spazio, ma ha continuato ad allenarsi nel migliore dei modi, pensando solo a farsi trovare pronto. Con un Karamoh così, il peso dell’attacco non ricade più solo sulle spalle di Sanabria, anche lui comunque in crescita. Al centro su rigore arrivato contro la Cremonese (il primo in carriera dal dischetto in Serie A) ha fatto seguito una rete da bomber vero nel derby, come raramente ne aveva realizzate. Tonny sta diventando un uomo derby; non ha portato punti, ma è stato importante a livello personale perché gli ha permesso di eguagliare il suo record personale in una singola stagione di A (sei, come nel Genoa 2019-2020 e nel Toro 2021- 2022) con ancora 14 partite di campionato davanti. La doppia cifra non è una chimera".