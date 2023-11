Corriere Torino: “Toro ko a Bologna”

Il Torino di Ivan Juric si aggiudica uno spazio in prima pagina anche sull'edizione odierna del Corriere di Torino. Non in positivo naturalmente: la sconfitta allo stadio Renato Dall'Ara parla chiaro. Il Bologna, nello scontro importante con i granata, è passato grazie alle reti di Fabbian e Zirkzee, aggiudicandosi così il quinto posto della classifica di Serie A. "Toro ko a Bologna: finisce 2-0 al Dall'Ara", questo il titolo riportato dal quotidiano.