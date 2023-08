Corriere Torino: “Toro, la difesa una risorsa anche per l’attacco”

Il Torino conclude con una sconfitta - su 4 giocate - le amichevoli pre stagionali: contro il Reims, i granata perdono 2-1, ma con la consapevolezza del tecnico croato di ciò e di chi potrà schierare la prossima stagione - al via lunedì 14 agosto con l’impegno in Coppa Italia. “Allo stadio Auguste Delaune di Reims è proseguita la trasformazione di Perr Schuurs in tuttocampista. Sembra ormai riduttivo - scrive il Corriere Torino - definire l’olandese come un semplice difensore. Contro lo Stade Reims, nell’amichevole terminata 2-1 per i padroni di casa, Perr ha segnato il suo secondo gol dell’estate, un tiro-cross che si è insaccato al 6’ della ripresa anche grazie alla collaborazione del portiere avversario Diouf”: ecco che, il giocatore ex Ajax diventa una risorsa non solo nel reparto e in fase difensiva, ma anche per lo sviluppo di gioco.