Corriere Torino: “Toro, la grande attesa”

C'è attesa per il Torino, che stasera tiferà Fiorentina nella finale di Conference League: nel caso in cui la squadra di Italiano dovesse vincere, Buongiorno e compagni sarebbero qualificati in Europa. "L’attesa del mondo granata è palpabile e saranno oltre un migliaio i tifosi che la vivranno insieme, al Filadelfia. Proprio per oggi, a partire dalle 18.30, è infatti in programma «La partita della leggenda», un evento organizzato dal Museo del Grande Torino in collaborazione con Vertigo Spettacoli. L’intero incasso contribuirà alla raccolta dei fondi necessari per concretizzare il progetto che mira a portare il Museo (oggi situato a Grugliasco) al Filadelfia, in un edificio che dovrebbe essere costruito appositamente" si legge tra le pagine del quotidiano.