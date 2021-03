Corriere Torino: “Toro, la svolta di Sirigu”

Rassegna Stampa / Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

Prima la salvezza in granata, poi l’Europeo: Salvatore vuole ripagare Nicola e Mancini. Una parata come quella su Obiang contro il Sassuolo, e in quel momento, può rappresentare un punto di svolta per l'estremo difensore granata. Nonostante le diverse sbavature commesse in questi ultimi mesi, Sirigu però non ha perso la Nazionale italiana: Mancini infatti gli ha dato fiducia e lo ha convocato per i tre impegni di marzo. Tuttavia, questo periodo deve finire presto: per il Torino e per il portiere stesso, che in chiave azzurra deve fronteggiare la concorrenza dei vari Meret, Gollini e Cragno. Sirigu ora deve ripartire da quel miracolo che ha tolto al centrocampista del Sassuolo il gol del vantaggio neroverde.