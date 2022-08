Corriere Torino: “Toro-Lazio, un Juric soddisfatto elogia Linetty”

Sulle colonne dell'edizione odierna del Corriere di Torino, spazio all'analisi della partita tra Torino e Lazio attraverso le parole di Juric e Sarri. L'allenatore laziale elogia il Torino, rimarcando come i granata siano una squadra molto migliorata rispetto allo scorso anno, mentre il tecnico croato motiva la sua scelta di schierare in sostanza la stessa formazione vista a Monza con la volontà di dare continuità, ed elogia sia Buongiorno che Karol Linetty. Riguardo a quest'ultimo, il tecnico non ha mai pensato ad una sua cessione e lo apprezza per la sua dedizione e disponibilità. Infine, nelle pagelle della gara, il quotidiano premia le prestazioni di Milinkovic-Savic e Rodriguez con un 7, mentre non concede la sufficienza a Singo, Vlasic e Sanabria: 5,5 per tutti e tre.