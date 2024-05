Corriere Torino: “Toro, l’Europa è appesa a un sottile filo di speranza”

C'è ancora un filo di speranza per il Torino di qualificarsi in Europa: la sconfitta del Napoli di ieri pomeriggio con il Bologna permette ai granata - in caso di vittoria col Verona - di avvicinarsi a meno uno dal Napoli a due giornate dalla fine: "Il Toro viaggia a Verona per la terzultima di campionato 'per vincere', come dice il tecnico croato, ma per riuscirci sarà necessario cancellare le scorie negative lasciate dal pasticcio del video galeotto pubblicato da Gemello lo scorso 4 maggio, che conteneva insulti e commenti sgradevoli da parte dei giocatori sul pullman a Superga nei confronti dei tifosi" scrive il quotidiano.