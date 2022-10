Corriere Torino: “Toro, numeri impresentabili davanti. La Coppa per ripartire”

La ripartenza stagionale del Torino deve iniziare dalla sfida di Coppa Italia con il Cittadella. Una gara in cui si rivedrà dal 1' Ricci, e in cui avranno più spazio le seconde linee, senza esagerare comunque, perché l'obiettivo deve essere sempre il passaggio del turno. Come ricorda Il Corriere di Torino nell'edizione odierna del quotidiano: "La Coppa una via alternativa all’Europa, è un trofeo importante che in passato il Toro ha alzato 5 volte, l’ultima nel 1992-93. E allora dentro i titolarissimi, o comunque chi sta meglio". Intanto, proprio a partire dal match con il Cittadella, i granata devono iniziare a ritrovare il feeling con il gol e risolvere il problema realizzativo al più presto. Si legge: "Un problema, quello realizzativo, che inizia farsi preoccupante: 8 reti in 10 gare di campionato costituiscono un dato inaccettabile. Nelle ultime 5 giornate (un pari e 4 sconfitte) l’hanno buttata dentro solo Sanabria (a Napoli) e Lukic nell’1-1 interno con l’Empoli (gol oltretutto rocambolesco). Ci si attende, per questo, un veloce cambio di marcia".