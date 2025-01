Corriere Torino: “Toro, partita doppia”

Le pagine dedicate al Torino sui principali quotidiani in edicola

Nell'edizione odierna del quotidiano leggiamo delle ultime trattative di mercato legate al Torino: "L’imprevedibilità e i gol, armi di Elmas per Vanoli. Poi la gemma Casadei.Il club granata ha chiuso per il macedone e spinge per il talento dell’Under 21. L’ex Napoli può coprire qualunque ruolo dietro la punta Il talento romagnolo si ispira a Sergej Milinkovic-Savic"